Суркис не продал обладателя кубка мира за $3 млн

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис не продал вингера команды Георгия Цитаишвили за $3 млн.
Клуб из МЦС хотел выкупить контракт талантливого вингера, сообщает "ТаТоТаке".
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"У меня было очень неплохое предложение из МЦС по Цитаишвили. За него предлагали до 3 миллионов долларов, но убедил его остаться.
Чтобы развиваться в украинском чемпионате. И оставаться на виду у тренеров "Динамо", – сказал Суркис.
Георгий Цитаишвили является воспитанником "Динамо". В текущем сезоне выступает в аренде за одесский "Черноморец".
Летом 2019 года Цитаишвили стал обладателем молодежного Кубка мира в составе сборной Украины. В 2021 году футболист принял грузинское гражданство и выступает за национальную команду Грузии.
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