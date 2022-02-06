"Динамо" получило денежный штраф от УЕФА

Фото: ФК "Динамо"

Футбольный клуб "Динамо" получил тройной штраф за нарушения во время проведения матчей Лиги чемпионов и Юношеской лиги УЕФА.

Соответствующие решения Союза европейских футбольных ассоциаций были опубликованы в официальных документах.

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€5 тыс. "Динамо" будет вынуждено выплатить за выбегание на поле постороннего во время поединка Лиги чемпионов с "Баварией", который состоялся в Киеве 23 ноября прошлого года.

€1,5 тыс. и €1,75 тыс. киевский клуб заплатит за неподобающее поведение игроков юношеской команды U-19 (пять игроков и более) во время встреч со сверстниками из "Барселоны" 2 ноября и "Бенфики" 8 декабря.

Это далеко не самые большие штрафы, которые получили клубы. К примеру, "Аталанта" Руслана Малиновского обязана выплатить УЕФА €18 тыс. за матч с "Манчестер Юнайтед". Подобные штрафы получили ПСЖ, "Севилья" и "Лилль".

Основная команда "Динамо" вылетела из еврокубков, заняв последнее место в группе с "Барселоной", "Бенфикой" и "Баварией". "Динамо" U-19 вышло в стыковые матчи Юношеской лиги УЕФА и сыграет с испанским "Депортиво" за путевку в 1/8 финала. Матч состоится 9 февраля.