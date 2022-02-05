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суббота, 05 февраля 2022 14:04

"Динамо" готовит громкий трансфер

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&quot;Динамо&quot; готовит громкий трансфер
Густаво Дуланто выступает за Шериф с начала 2021 года. Фото: Instagram.com/gdulantos13

Капитан "Шерифа" 26-летний Густаво Дуланто близок к переходу в киевское "Динамо".

Киевляне сделали официальное предложение чемпиону Молдовы по центральному защитнику, сообщает "Динамо Киев Inside".

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"Густаво Дуланто - центральный защитник тираспольского "Шерифа", капитан команды и открытие осеннего ЛЧ-сезона. Киевское "Динамо" сделало официальное предложение по приобретению перуанца. Предложенная сумма - €1,7 млн", - говорится в сообщении.

Дуланто показал себя в матчах Лиги чемпионов. Именно благодаря надежной защите "Шериф" смог победить "Шахтер" и "Реал".

Первую часть сезона "Динамо" завершило на втором месте. Команда Мирчи Луческу отстает от "Шахтера" на два очка.

Дуланто – капитан "Шерифа", в этом сезоне сыграл 29 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал один ассист. Его контракт действует еще полтора года, Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро.

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февраля

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