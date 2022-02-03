"Динамо" избавилось еще от одного футболиста

Центрального защитника "Динамо" Алана Аусси арендовал ровенский "Верес".

Срок аренды составляет полтора года, сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

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Клаусула Аусси для "Вереса" прописана в сумме $200 тыс.

Также источник информирует, что есть все основания полагать, что на этой неделе будут некоторые продвижения в вопросе приобретения новичка. "Динамо" сделало предложение.

Остальные подробности не уточняют.

Алан Аусси - воспитанник "Шахтера". Перешел в "Динамо" в 2018 году, однако пока не провел в составе киевского клуба ни минуты.

Побывал в арендах в чешском "Словане" и белорусском "Торпедо-БелАЗ".

"Верес" после первой части сезона занимает девятое место в турнирной таблице УПЛ.