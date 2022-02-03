Как Суркис берет пример с "Аякса"

Игорь Суркис руководит "Динамо" уже почти 20 лет. Фото: ФК "Динамо" Киев

Форвард молодежной сборной Украины 21-летний Владислав Супряга сменил киевское "Динамо" на итальянскую "Сампдорию". Супряга будет выступать в Серии А на правах аренды до конца сезона с правом полноценного трансфера.

В Украине Супряга имеет репутацию одного из главных талантов. Его сравнивали с молодым Шевченко за хорошие быстрые качества и манеру игры. В "Динамо" надеялись, что он сможет решить проблему форварда. Но Владислав не смог заиграть ни при Александре Хацкевиче, ни при Мирче Луческе. Хотя ему давали шансы.

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Владелец "Динамо" Игорь Суркис решил не ждать, пока Супряга решит свои проблемы, а позволил ему сменить команду. Вряд ли потенциальная сумма в €7-8 млн соответствует ожиданиям, которые были после подписания футболиста. Суркис просто понял, что лучше отбить свои вложения или даже чуть-чуть заработать, чем потерять все. Если у Супряги не выходит в Киеве, это не значит, что он слабый и плохой футболист. Нужно пробовать себя в других командах и странах.

"Аякс" отпускает игроков, которые не смогли раскрыться в команде

Подобную практику исповедует амстердамский "Аякс". Несмотря на талант, форвард Лассина Траоре никак не смог раскрыться в команде. Клуб из Амстердама продал талантливого нападающего в "Шахтер" за €8 млн. Это явно не большие деньги для "Аякса". Просто клуб начал делать ставку на других игроков и отбил свои расходы, продав форварда в Украину. В "Шахтере" Траоре сразу стал лидером атаки. Жаль, что травма все испортила.

Где-то похожая история с переходом Давида Нереса из "Аякса" в "Шахтер". Бразилец был топ-талантом, и его трансферная стоимость доходила до €50 млн, интересовались ведущие клубы Европы. У бразильца произошел спад. В Амстердаме не стали ждать и надеяться, что он вернет свой уровень, а дали возможность проявить себя в другой команде, компенсировав все свои расходы и немного заработав на трансфере футболиста. Такая практика является нормальной для европейского футбола, когда футболист не сидит годами в команде, пока выстрелит.

Дебют Супряги в составе "блучеркяти" может состояться уже в ближайшее воскресенье - 6 февраля. В этот день "Сампдория" встретится с командой "Сассуоло", которая идет на 11-м месте в чемпионате Италии. "Сампдория" занимает 16-е место в турнирной таблице Серии A, набрав 20 очков в 23-х матчах. От зоны вылета команду Супряги отделяет три балла.