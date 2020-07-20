Суркис избежал ответа на вопрос о дальнейшем тренерстве Михайличенко

Судьба Алексея Михайличенко будет решена в следующие 10 дней. Фото: ФК "Динамо" Киев

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал о судьбе главного тренера команды Алексея Михайличенко.

Суркиса не устраивает ни игра, ни результаты команды. Кубок Украины не может быть оправданием. Поэтому судьба главного тренера будет решена в ближайшее время..

"В каждом сезоне, даже если команда выигрывает, нервов тратится достаточно. Мы не можем отставать от "Шахтера" на двадцать два очка. Считаю, Кубок не может компенсировать ту игру, которую мы показали в этом сезоне.

Давайте не будем сейчас говорить, Михайличенко продолжит тренировать команду. Эмоции утихнут, вы об этом узнаете", - заявил Суркис в эфире "Великого футбола".

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Алексей Михайличенко возглавил команду в августе 2019 после отставки Александра Хацкевича. За время работы тренера "Динамо" не смогло выйти из группы Лиги Европы, занял второе место в УПЛ и выиграло Кубок Украины.