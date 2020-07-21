Суркис хочет пригласить иностранного тренера в "Динамо"

Игорь Суркис настроен пригласить иностранного тренера в "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис серьезно хочет пригласить на пост главного тренера иностранного специалиста.

В шорт-листе возможных кандидатов находят в основном иностранные тренеры, сообщает Meta-ratings.com.ua

Руководство клуба хочет изменить философию выбора тренера и пригласить специалиста, который ранее не играл и не работал в "Динамо".

Также источник сообщает, что киевский клуб не ведет переговоры с главным тренером "Ференцвароша" Сергеем Ребровым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" на сто процентов возглавит украинский тренер" - Андронов

Киевское "Динамо" осталось без тренера 20 июля, когда Игорь Суркис отправил тренерский штаб Алексея Михайличенка в отставку. Новый тренер должен возглавить команду до 30 июля, когда "Динамо" начнет подготовку к новому сезону.