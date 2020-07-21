Суркис хочет пригласить иностранного тренера в "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис серьезно хочет пригласить на пост главного тренера иностранного специалиста.
В шорт-листе возможных кандидатов находят в основном иностранные тренеры, сообщает Meta-ratings.com.ua
Руководство клуба хочет изменить философию выбора тренера и пригласить специалиста, который ранее не играл и не работал в "Динамо".
Также источник сообщает, что киевский клуб не ведет переговоры с главным тренером "Ференцвароша" Сергеем Ребровым.
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Киевское "Динамо" осталось без тренера 20 июля, когда Игорь Суркис отправил тренерский штаб Алексея Михайличенка в отставку. Новый тренер должен возглавить команду до 30 июля, когда "Динамо" начнет подготовку к новому сезону.
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