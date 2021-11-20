Суркис еще верит в "Динамо"

Суркис верит в победу киевлян. Фото: "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с "Баварией".

"Неправильно, если мы будем искать оправдания – против нас самый сильный клуб и так далее. Нужно выходить на поле, бороться и доказывать. Футболисты ведь смотрят на Запад. Но в таких матчах они должны доказывать, что они достойны играть в лучших чемпионатах. Сборная же сыграла достойно с Францией, Испанией… Нужно выходить и играть, никого не бояться. И не делать детских ошибок, таких, какие мы допустили в Мюнхене. Мы можем проиграть, но смотря как – отдаваясь в игре, борясь до последнего. У нас есть какие-то призрачные шансы зацепиться за евровесну. Хотелось бы набрать больше очков, забить мячи в еврокубках. Очень бы этого хотелось. Хотя я лично понимаю, что "Бавария" — это сегодня топ-клуб и команда показывает на сегодняшний день фантастический футбол.

Считаю, что для продолжения борьбы в еврокубках предстоящий матч ключевой. Естественно, многое будет зависеть от того, как сыграют "Барселона" с "Бенфикой". Но если мы зацепимся за очки и "Бенфика" не выиграет, то мы можем на их поле побороться. Мы могли в первом матче с "Бенфикой" как выиграть, так и проиграть. Хотелось бы увидеть хороший, качественный футбол. Чтобы не было боязни и авантюры в обороне", — приводит слова Суркиса пресс-служба киевского "Динамо".

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Матч группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" Киев — "Бавария" состоится 23 ноября в Киеве. Киевляне пребывают на последнем месте с 1 очком в таблице.