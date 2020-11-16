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понедельник, 16 ноября 2020 10:31

Суркис бессмысленно эвакуировал динамовцев из Германии - СМИ

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Суркис бессмысленно эвакуировал динамовцев из Германии - СМИ
СМИ: "Эвакуация динамовцев была неуместной"

Эвакуация динамовцев, которые получили положительные тесты на COVID-19 с одной стороны была неуместной, а с другой, похоже, имела целью манипуляцию против УАФ. Кроме того, киевляне собственноручно выявили нарушения самоизоляции со стороны Виктора Цыганкова, о которых рассказал его отец.

Об этом пишет один из авторов спортивного сайта tribuna, анализируя события 14-15 ноября.

Отмечается, что хронология событий эвакуации игроков национальной сборной из Германии, которые предварительно получили положительные тесты на коронавирус, указывает на попытки манипуляций со стороны президента ФК "Динамо" Игоря Суркиса против Национальной сборной.

Во-первых, Суркис взялся организовывать "экстренную эвакуацию" игроков "Динамо" из Лейпцига после того, как на официальном сайте УАФ уже было опубликовано сообщение о готовящейся доставке украинцев домой.

Во-вторых "Динамо" попыталось обвинить футбольные СМИ в том, что они якобы неверно подают информацию про эвакуацию игроков сборной, не приписывая "все заслуги Суркису". В то время как журналисты ссылались на официальные заявления главного тренера сборной Андрея Шевченко, а они соответствовали планам и действиям УАФ.

14 ноября было известно, что УАФ готовит спецрейс для инфицированных игроков команды, которые вылетит утром 15 ноября. Этим самолетом должны были лететь все футболисты и менеджеры, получившие положительный тест на "ковид".

Не дожидаясь спецрейс УАФ, ночью 14 ноября, сайт "Динамо" сообщил, что своих 3 игроков и одного менеджера, они забирают иностранными авиалиниями неназванной компании.

"Хотя в этом и не было никакого смысла", - рассказал старший менеджер национальной команды Алексей Таргонский. Тем более, что все чувствовали себя хорошо и находилось под постоянным наблюдением медиков.

"Почему же тогда "Динамо" настолько громко среагировало на эту ситуацию?" - такого объяснения со стороны киевского клуба нет до сих пор, отмечает автор tribuna.

"Столичный клуб не объяснил, чем именно вызвана необходимость немедленно вернуть больных в Украину, если они в Германии все равно находились под наблюдением врачей. К тому же киевляне, обвиняя УАФ, собственноручно выявили нарушения самоизоляции со стороны Виктора Цыганкова - его отец рассказал, что поздравил сына "лично, а не по телефону", - подчеркивается в статье.

Совокупность этих фактов может говорить о характере информационной атаки на УАФ, добавляет автор, "по крайней мере до тех пор, пока клуб не растолкует свое поведение".

Ранее, пресс-секретарь национальной сборной Александр Гливинский также раскритиковал экстренную эвакуацию игроков сборной из Германии, организованную Суркисом, назвав ее попыткой "повысить свою значимость".

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Дата
16
ноября

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