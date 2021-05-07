Супряга не хочет играть за "Динамо"

Владислав Супряга потерял место в старте "Динамо". Фото: ФК "Динамо"

Форвард киевского "Динамо" и молодежной сборной Украины 21-летний Владислав Супряга хочет сменить команду.

В услугах нападающий заинтересованы ряд итальянских клубов, рассказал журналист Михаил Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" продлило контракт с "новым Шевченко"

А вот предметный интерес проявляют лишь два клуба из тройки "Фиорентина" - "Торино" - "Верона".

Сумма трансфера оценивается примерно в €7-8 млн.

Прошлым летом "Болонья" пыталась активно приобрести Супрягу , но "Динамо" не устроила финансовая сторона вопроса.

В текущем сезоне Владислав Супряга провел за киевлян 31 поединок во всех турнирах, успел отметиться 3 голами и 3 ассиста. Контракт Супряги с киевлянами рассчитан до 2025-го, а портал Transfermarkt оценивает его в € 7.5 млн.