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пятница, 07 мая 2021 09:09

"Динамо" продлило контракт с "новым Шевченко"

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&quot;Динамо&quot; продлило контракт с &quot;новым Шевченко&quot;
Владислав Ванат стал лучшим бомбардиром дубля "Динамо" в истории. Фото: ФК "Динамо" Киев

"Динамо" продлило контракт со своим талантом 19-летним Владиславом Ванатом.

Форвард подписал долгосрочный контракт с киевским клубом, сообщает официальный сайт "бело-синих".

Предыдущее соглашение Ваната с "Динамо" завершалось летом 2023 года. Зимой Мирча Луческу брал нападающего на зимние сборы, где он получал время в товарищеских матчах. В официальных играх еще не играл за первую команду. Дважды только попадал в заявку.

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В нынешнем сезоне Ванат обновил рекорд по голам в молодежном чемпионате. За тур до конца у него 25 мячей. Всего в сезоне он забил 38 голов. Это является рекордом для игроков молодежной команды.

Эксперты называют Владислава "новым Шевченко" за похожую манеру игры и хорошую результативность.

В текущем сезоне молодежная команда "Динамо" выиграла первенство дублеров. В следующем сезоне этот турнир будет ликвидирован.

В Мирчи Луческу в распоряжении есть два форварда - Владислав Супряга и Артём Беседин.

Динамовцы досрочно выиграли чемпионат и сыграют в финале Кубка сезона 2020/21.

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Дата
07
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