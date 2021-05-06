Луческу хочет подписать бразильского форварда

Киевское "Динамо" заинтересовано в услугах форварда "Атлетико" Паранаэнсе 25-летнего Ренато Кайзера.

Подписать этого футболиста хочет лично наставник киевлян Мирча Луческу, который хотел бы за счет новичка разнообразить атакующие действия команды, сообщает Calciomercato.it.

Главными конкурентами киевлян в борьбе за Кайзера является турецкие клубы.

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Основная позиция игрока - центральный форвард, а также он может сыграть на флангах атаки.

Трансферная стоимость форварда на Transfermarkt оценивается в €1,3 млн.

В текущем сезоне Луческу имел в своем расположении два нападающих - Владислава Супрягу и Артёма Беседина.

Ренато Кайзер является воспитанником "Сантоса" и "Васко да Гамы". За "Атлетико Паранаэнсе" выступает с сентября прошлого года, перейдя в клуб за €775 тыс. с "Крузейро".

В сезоне-2020/21 нападающий провел 32 поединка в составе "Атлетико Паранаэнсе" в которых, отметившись девятью голами и двумя ассистами.

В текущем сезоне "Динамо" смогло стать чемпионом и выйти в финал Кубка Украины.