"Шахтёр" нашел бразильца в Украине

Лукас Тейлор сменил в Украине уже два клуба. Фото: ФК "Днепр-1".

Донецкий "Шахтёр" заинтересован в услугах защитника "Днепра-1" 26-летнего Лукаса Тейлора.

"Горняки" хотят подписать правого защитника в конце сезона на правах свободного агента, так как его соглашение с днепрянами завершается летом, сообщает Meta-ratings.com.ua.

Дончане пристально следили за игрой Тейлора с начала сезона. Еще больше игра легионера понравилась представителям "горняков" после недавнего матча "Шахтёра" против "Днепра-1", в котором днепряне проиграли 1:2, однако единственный свой гол "Днепр-1" забил после голевого паса Тейлора на Алексея Хобленко.

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Основным правым защитником "Шахтёра" есть другой бразилец Додо. В качестве дублера бразильца используют Сергея Болбата.

Лукас - воспитанник бразильского клуба "Палмейрас". Выступал за бразильские команды "Крисиума", "Парана", "Ред Булл Бразил", "Пайсанаду", "Ботафогу" и "Боа". В 2018 году Лукас выступал за ФК "Львов", затем играл за португальский "Эшторил", а в 2020-м подписал контракт с "Днепром-1". В текущем сезоне бразилец провел 24 матча во всех турнирах, где отдал две результативные передачи.