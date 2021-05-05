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среда, 05 мая 2021 21:24

Определились 4 из 5 участников еврокубков

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Определились 4 из 5 участников еврокубков
"Ворскла" и "Десна" не определили победителя. Фото: "Десна"

В 25-м туре чемпионата Украины "Днепр" уступил дома луганской "Заре" – 0:1. Гол с пенальти забил Юрченко. Луганский клуб завоевал как минимум третье место и путевку в Лигу Европы. Если "Шахтер" завтра не обыграет "Минай", то "Заря" может претендовать и на второе место.

"Александрия" проиграла дома "Колосу" – 0:2.

На 42-й минуте Кирилл Петров вывел "Колос" вперед, реализовав пенальти. На 57-й минуте Павел Ориховский удвоил преимущество команды.

Благодаря этой победе "Колос" гарантировал себе место в топ-5 и выход в Лигу конференций.

За последнюю путевку посоревнуются "Ворскла" и "Десна". Сегодня команды сыграли между собой в Полтаве вничью – 1:1. На гол Тилля ответил Гитченко.

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Последний тур чемпионата Украины состоится 9 мая. "Десна" поедет в гости в Мариуполь, а "Ворскла" сыграет на выезде с "Минаем". Чемпионом досрочно стало киевское "Динамо", которое выиграло титул впервые за 5 последних лет.

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