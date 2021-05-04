Бывший тренер "Шахтера" станет безработным

Паулу Фонсека 3 года возглавлял "Шахтер". Фото: ФК "Шахтер"

Итальянская "Рома" отказалась от услуг наставника команды 48-летнего Паулу Фонсеки.

Экс-тренер "Шахтера" покинет итальянский клуб в конце сезона, сообщает официальный сайт "римлян".

Вместе с Фонсека коллектив покинет весь тренерский штаб. Контракт португальского наставника завершается в конце сезона. "Рома" будет использовать опцию продления сотрудничества еще на год.

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"Рома" не выглядела убедительной в текущем сезоне. "Волки" потеряли шанс побороться за место в Лиге чемпионов и проиграли первый матч полуфинала Лиги Европы "МЮ" - 2: 6.

Итальянские СМИ единогласно называют Маурицио Сарри новым наставником команды с столицы Италии. С ним якобы уже согласован контракт.

Паулу Фонсека перебрался в Италию из "Шахтера" в 2019-м. В Украине он выиграл три чемпионских титула. После чего принял предложение из Италии.

По сообщения СМИ, Фонсека может продолжить свою карьеру в "Шахтере", "Бенфике" или "Селтике".