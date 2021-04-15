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четверг, 15 апреля 2021 08:58

"Динамо" готово снизить цену на Супрягу

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&quot;Динамо&quot; готово снизить цену на Супрягу
Владислав Супряга потерял место в старте "Динамо". Фото: ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" готово продать во время летнего трансферного окна форварда молодежной сборной Украины 21-летнего Владислава Супряги.

В услугах украинского нападающего заинтересованы клубы итальянской Серии А, сообщает Tuttomercatoweb.com.

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Прошлым летом Супрягу долго торговала "Болонья", но не смогли договориться, потому что "Динамо" требовало за своего футболиста не менее чем за €15 млн.

В текущем сезоне Супряга проигрывает конкуренцию в "Динамо". Киевский клуб будет куда более покладистым в вопросе потенциальной продажи форварда, который сам заинтересован в переезде в Серию А. "Болонья" воспользуется шансом снова поторговаться за украинца.

В нынешнем сезоне на счету Владислава Супряги 29 матчей, 3 гола и 5 ассистов во всех турнирах.

Во 2-й части сезона нападающий проигрывает место в старте Артёму Беседину. Только в 1 матче Супряга вышел на поле в стартовом составе.

Контракт Владислава с киевлянами рассчитан до лета 2025 года.

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15
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