Судья не засчитал гол Малиновского. "Аталанта" проиграла "Фиорентине"

Руслан Малиновский стал одним из лидеров "Аталанты". Фото: ФК "Аталанта"

В матче 26-го тура чемпионата Италии "Аталанта" проиграла "Фиорентине" – 0:1.

Первый тайм прошел без забитых голов.

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В начале второго тайма форвард сборной Польши Криштоф Пентек вывел "фиалок" вперед.

За "Аталанту" ответил Руслан Малиновский. Но гол украинца отменили из-за офсайда. Малиновский провел на поле весь матч и заработал желтую карточку в первом тайме.

Наставник "бергамасок" Джан Пьеро Гасперини был удален из-за несогласия с решением арбитра после того, как не зачитали мяч Малиновского.

"Аталанта" не побеждает в пяти турах подряд и занимает пятое место у Серии A. "Фиорентина" поднялась на седьмое место, сократив отставание от команды Гасперини до двух очков.

В следующем туре "Аталанта" на своем поле сыграет с "Сампдорией", а "Фиорентина" встретится с "Сассуоло".