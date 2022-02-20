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воскресенье, 20 февраля 2022 16:19

Судья не засчитал гол Малиновского. "Аталанта" проиграла "Фиорентине"

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Судья не засчитал гол Малиновского. &quot;Аталанта&quot; проиграла &quot;Фиорентине&quot;
Руслан Малиновский стал одним из лидеров "Аталанты". Фото: ФК "Аталанта"

В матче 26-го тура чемпионата Италии "Аталанта" проиграла "Фиорентине" – 0:1.

Первый тайм прошел без забитых голов.

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В начале второго тайма форвард сборной Польши Криштоф Пентек вывел "фиалок" вперед.

За "Аталанту" ответил Руслан Малиновский. Но гол украинца отменили из-за офсайда. Малиновский провел на поле весь матч и заработал желтую карточку в первом тайме.

Наставник "бергамасок" Джан Пьеро Гасперини был удален из-за несогласия с решением арбитра после того, как не зачитали мяч Малиновского.

"Аталанта" не побеждает в пяти турах подряд и занимает пятое место у Серии A. "Фиорентина" поднялась на седьмое место, сократив отставание от команды Гасперини до двух очков.
В следующем туре "Аталанта" на своем поле сыграет с "Сампдорией", а "Фиорентина" встретится с "Сассуоло".

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