Американцы купили команду Малиновского

Руслан Малиновский стал одним из лидеров "Аталанты". Фото: ФК "Аталанта"

В ближайшее время у "Аталанты" Руслана Малиновского сменится владелец.

Американский фонд KKR приобретет 80% акций клуба за €350 млн, сообщает Sky Sport Italia.

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Соглашение будет завершено не позднее следующей недели.

Нынешние владельцы "Аталанты", семья Перкасси, сохранят у себя миноритарную долю акций. Также семья продолжит управлять клубом во время переходного периода в несколько недель.

В текущем сезоне "Аталанта" занимает четвертое место у Серии А. В крайнем матче "бергамаски" сыграли в ничью с "Ювентусом" в чемпионате Италии. В Лиге Европы победили "Олимпиакос"