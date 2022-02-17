"Новый Довбик" - скаут о форварде "Аталанты", который хочет играть за сборную Украины

Владислав Руснак с родителями эмигрировал в Италию. Фото: Facebook Алекса Великих

Форвард академии "Аталанты" 15-летний Владислав Руснак заявил, что хочет играть за юношеские сборные Украины.

Руснак является уроженцем Украины. Вместе с родителями эмигрировал в Италию, где занимается в академии бергамцев.

Специально для Gazeta.ua скаут Алекс Великих оценил перспективы талантливого нападающего.

"Руснак - талантливый нападающий, который может стать звездой европейского футбола. Влада знаю уже много лет. Когда-то его и еще двух украинских ребят 2005-го и 2006 года рождения я пригласил на просмотр в итальянский клуб "Ливорно", в котором работал скаутом. Руснак с первой же тренировки обратил на себя внимание специалистов клуба. Вопрос качества и таланта этого игрока никогда не стоял - он подходит под все критерии итальянских профессиональных академий как центральный нападающий. Высокий рост, мощный удар, хороший уровень беговой работы, физическая мощь.

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Сначала был в СПАЛе, но там его не использовали как чистого форварда. Он больше играл из глубины. Но его ощущения гола никуда не делось. В "Аталанте" его стали использовать как флангового форварда. Истинная его позиция - это центральный нападающий. Сам парень сравнивает себя с Романом Яремчуком. Его отец Александр считает, что он больше похож на Тьерри Анри. Мне же он напоминает Артема Довбика. Скорость, мощность, удар, большой объем беговой работы, техника. Сейчас парень растет и мышцы должны еще полностью сформироваться, но потенциал у него отличный.

Считаю, что он подходит под стиль "Аталанты". Но мне кажется, что дебютирует за взрослую команду он в другом клубе. Молодому игроку трудно зацепиться за главную команду в Италии. Серия А предпочитает опытных игроков, тактически зрелых. Чемпионаты Нидерландов, Португалии, Испании, Бельгии больше дают шанс молодым игрокам, тем более нападающим", - сказал Великих.

Сборная Украины хотела натурализовать защитника клуба АПЛ "Вулверхэмптон" Макса Килмана, родители которого имеют украинское происхождение, но у Килмана был опыт выступления за сборную Англии по футзалу, поэтому не смог сменить гражданство. В 2021 году юношеская сборная Украины потеряла форварда Эрика Шуранова из "Нюрнберга". Он родился в Германии, но родители эмигрировали из Украины. Шуранов решил выступать за немецкую "молодежку" после двух лет выступлений за юношескую команду Украины.