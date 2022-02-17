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пятница, 18 февраля 2022 00:05

Команды Малиновского и Качарабы выиграли. Все результаты дня Лиг Европы и конференций

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Команды Малиновского и Качарабы выиграли. Все результаты дня Лиг Европы и конференций
Руслан Малиновский. Фото: УАФ

В четверг, 17 февраля, состоялись 16 матчей футбольных Лиги Европы и Лиги конференций.

В стыковом раунде соревнуются 32 команды за 16 путевок в стадию 1/8 финала обоих еврокубков.

Вашему вниманию результаты сегодняшних матчей.

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Стыковой раунд Лиги Европы:

"Барселона" (Испания) - "Наполи" (Италия) - 1:1 (0:1)

"Боруссия" Дортмунд (Германия) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 2:4 (0:2)

"Зенит" (Россия) - "Бетис" (Испания) - 2:3 (2:3)

"Шериф" (Молдова) - "Брага" (Португалия) - 2:0 (1:0)

"Аталанта" (Италия) - "Олимпиакос" (Греция) - 2:1 (0:1)

Руслан Малиновский вышел в стартовом составе "Аталанты" и был заменен на 65-й мин.

"Порту" (Португалия) -"Лацио" (Италия) - 2:1 (1:1)

"РБ Лейпциг" (Германия) - "Реал Сосьедад" (Испания) - 2:2 (1:1)

"Севилья" (Испания) - "Динамо" Загреб (Хорватия) - 3:1 (3:1)

Стыковой раунд Лиги конференций:

"Мидтьюлланн" (Дания) - ПАОК (Греция) - 1:0 (1:0)

ПСВ Эйндховен (Нидерланды) - "Маккаби" Тель-Авив (Израиль) - 1:0 (1:0)

"Рапид" Вена (Австрия) - "Витесс" (Нидерланды) - 2:1 (2:0)

"Фенербахче" (Турция) - "Славия" Прага (Чехия) - 2:3 (0:1)

Тарас Качараба отыграл в составе "Славии" весь матч.

"Лестер" (Англия) - "Раннерс" (Дания) - 4:1 (1:1)

"Олимпик" Марсель (Франция) - "Карабах" (Азербайджан) - 3:1 (2:0)

"Селтик" (Шотландия) - "Буде-Глимт" (Норвегия) - 1:3 (0:1)

"Спарта" Прага (Чехия) - "Партизан" (Сербия) - 0:1 (0:0)

Ответные матчи раунда плей-офф Лиг Европы и конференций состоятся 24 февраля.

16 победителей присоединятся к 16-ти командам, получившим прямые путевки в 1/8 финала.

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