Команды Малиновского и Качарабы выиграли. Все результаты дня Лиг Европы и конференций

В четверг, 17 февраля, состоялись 16 матчей футбольных Лиги Европы и Лиги конференций.
В стыковом раунде соревнуются 32 команды за 16 путевок в стадию 1/8 финала обоих еврокубков.
Вашему вниманию результаты сегодняшних матчей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лига Европы шокирует. "Шериф" Вернидуба снова победил, "Боруссия" потерпела домашнее фиаско
Стыковой раунд Лиги Европы:
"Барселона" (Испания) - "Наполи" (Италия) - 1:1 (0:1)
"Боруссия" Дортмунд (Германия) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 2:4 (0:2)
"Зенит" (Россия) - "Бетис" (Испания) - 2:3 (2:3)
"Шериф" (Молдова) - "Брага" (Португалия) - 2:0 (1:0)
"Аталанта" (Италия) - "Олимпиакос" (Греция) - 2:1 (0:1)
Руслан Малиновский вышел в стартовом составе "Аталанты" и был заменен на 65-й мин.
"Порту" (Португалия) -"Лацио" (Италия) - 2:1 (1:1)
"РБ Лейпциг" (Германия) - "Реал Сосьедад" (Испания) - 2:2 (1:1)
"Севилья" (Испания) - "Динамо" Загреб (Хорватия) - 3:1 (3:1)
Стыковой раунд Лиги конференций:
"Мидтьюлланн" (Дания) - ПАОК (Греция) - 1:0 (1:0)
ПСВ Эйндховен (Нидерланды) - "Маккаби" Тель-Авив (Израиль) - 1:0 (1:0)
"Рапид" Вена (Австрия) - "Витесс" (Нидерланды) - 2:1 (2:0)
"Фенербахче" (Турция) - "Славия" Прага (Чехия) - 2:3 (0:1)
Тарас Качараба отыграл в составе "Славии" весь матч.
"Лестер" (Англия) - "Раннерс" (Дания) - 4:1 (1:1)
"Олимпик" Марсель (Франция) - "Карабах" (Азербайджан) - 3:1 (2:0)
"Селтик" (Шотландия) - "Буде-Глимт" (Норвегия) - 1:3 (0:1)
"Спарта" Прага (Чехия) - "Партизан" (Сербия) - 0:1 (0:0)
Ответные матчи раунда плей-офф Лиг Европы и конференций состоятся 24 февраля.
16 победителей присоединятся к 16-ти командам, получившим прямые путевки в 1/8 финала.
Комментарии