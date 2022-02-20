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воскресенье, 20 февраля 2022 11:21

"Милан" не смог победить последнюю команду Серии А

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&quot;Милан&quot; не смог победить последнюю команду Серии А
Стефано Пиоли возглавляет "Милан" с 2019 года. Фото: Gettyimages.com

В матче 26-го тура чемпионата Италии "Милан" на выезде не смог справиться с последней командой чемпионата "Салернитаной" – 2:2.

В первом тайме команды обменялись забитыми мячами. За "Милан" забил Жуниор Мессиас, а в составе гостей гол на свой счет записал Федерико Бонаццоли.

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Во втором тайме команда из Салерно вышла вперед, когда отличился Милан Джурич, но все же гости смогли спасти ничью – точный удар на счету Анте Ребича.

"Милан" лидирует в турнирной таблице Серии А, однако второй Интер на две игры меньше. "Салернитана" занимает последнюю строчку.

В следующем туре "россонери" сыграют с "Удинезе", а "Салернитана" будет противостоять "Болонье".

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