"Судьи будут издеваться над нами, но ничего, я это запомню - Максимов о дебютный матч во главе" Ворсклы "

Юрий Максимов начал работу в Полтаве с поражения. Фото: из открытых источников

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов выразил недовольство работой арбитра Юрия Иванова после матча 15 тура УПЛ против СК "Днепр-1".

"Конечно, я понимаю, что надо делать с командой. Надо вылезать из этой ситуации, это во-первых. А потом будем дальше думать.

Если в Украине не будет VAR, то я даже не знаю ... Судьи вообще будут издеваться над нами. У нас человек руку ломает. И сейчас уже думаешь не о том проигрыш, а чтобы он как можно быстрее восстановился. Ничего, я это запомню, поверьте. Этот урок я выучу. Думать теперь дальше. Меня еще будут вспоминать ", - цитирует Максимова" Футбол 24 ".

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Игра против "Днепра 1" была первым матчем для 50-летнего Максимова во главе "Ворсклы", Полтавская команда уступила в гостях 0: 1.