"Судьи будут издеваться над нами, но ничего, я это запомню - Максимов о дебютный матч во главе" Ворсклы "

 
Ексклюзивы
1/5
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 540
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 7371
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
5 Просмотров: 1269
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 864
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 657
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 846
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 5724
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2331
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2232
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1764
Фото
Все фото
11
11
17
14
3
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди
Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди
Видео
Все видео
"Судьи будут издеваться над нами, но ничего, я это запомню - Максимов о дебютный матч во главе" Ворсклы "
"Судьи будут издеваться над нами, но ничего, я это запомню - Максимов о дебютный матч во главе" Ворсклы "
"Манчестер Сити" одержал победу над "Челси"
"Манчестер Сити" одержал победу над "Челси"
Определился победитель Копа Либертадорес
Определился победитель Копа Либертадорес
Защитник бразильского клуба опозорился при пробитии решающего пенальти
Защитник бразильского клуба опозорился при пробитии решающего пенальти
Яремчук отличился за "Гент" очередным мячом
Яремчук отличился за "Гент" очередным мячом
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 5724
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2331
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2232
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1224
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1188
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
23 ноября 2019
Просмотров: 495
Сама винна
Побачити синці на тілі Оксани майже неможливо – їх не видно під одягом. Уперше я помітила сліди побоїв знайомої у басейні, куди разом ходили. ...
воскресенье, 24 ноября 2019 11:37

"Судьи будут издеваться над нами, но ничего, я это запомню - Максимов о дебютный матч во главе" Ворсклы "

  Комментировать
&quot;Судьи будут издеваться над нами, но ничего, я это запомню - Максимов о дебютный матч во главе&quot; Ворсклы &quot;
Юрий Максимов начал работу в Полтаве с поражения. Фото: из открытых источников

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов выразил недовольство работой арбитра Юрия Иванова после матча 15 тура УПЛ против СК "Днепр-1".

"Конечно, я понимаю, что надо делать с командой. Надо вылезать из этой ситуации, это во-первых. А потом будем дальше думать.

Если в Украине не будет VAR, то я даже не знаю ... Судьи вообще будут издеваться над нами. У нас человек руку ломает. И сейчас уже думаешь не о том проигрыш, а чтобы он как можно быстрее восстановился. Ничего, я это запомню, поверьте. Этот урок я выучу. Думать теперь дальше. Меня еще будут вспоминать ", - цитирует Максимова" Футбол 24 ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ФК "Львов" попортил нервы "Шахтеру" перед Лигой чемпионов

Игра против "Днепра 1" была первым матчем для 50-летнего Максимова во главе "Ворсклы", Полтавская команда уступила в гостях 0: 1.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Судьи будут издеваться над нами, но ничего, я это запомню - Максимов о дебютный матч во главе" Ворсклы "». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
ноября

Я сплю со своими кошками, но какое это имеет отношение к моей музыке? - Фредди Меркьюри

Книгу о происхождении видов раскупили за два дня

Самое читаемое
Поймали с поличным: показали смешные фото животных-разбойников
Поймали с поличным: показали смешные фото животных-разбойников
26
 Просмотров: 45001
Фотограф Брижит Карнохан: &quot;мир сосредоточен на любви&quot;
Фотограф Брижит Карнохан: "мир сосредоточен на любви"
22
 Просмотров: 23221
Открыли первый в мире музей вагины
Открыли первый в мире музей вагины
15
 1 Просмотров: 16173
Пропавшего мужчину нашли закопанным в поле
Пропавшего мужчину нашли закопанным в поле
3
 Просмотров: 12960
Гороскоп на 23-24 ноября: как и с кем провести эти выходные
Гороскоп на 23-24 ноября: как и с кем провести эти выходные
 Просмотров: 10827
Спорт
Украинку признали лучшей молодой легкоатлеткой мира 2019 года
Украинку признали лучшей молодой легкоатлеткой мира 2019 года Просмотров: 234
Жена Роналду показала себя топлес
Жена Роналду показала себя топлес Просмотров: 756
Звезда "Манчестер Сити" рискует пропустить матч с "Шахтером"
Звезда "Манчестер Сити" рискует пропустить матч с "Шахтером" Просмотров: 99
Жена форварда сборной Украины поделилась откровенным фото
Жена форварда сборной Украины поделилась откровенным фото 1 Просмотров: 1323
"Манчестер Сити" одержал победу над "Челси"
"Манчестер Сити" одержал победу над "Челси"
 Просмотров: 144
Больше всего комментируют
5
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
3
Зеркаль объяснила, почему возвращение кораблей не означает выполнения Россией решения трибунала
2
Скороход и Поляков хотят создать в Раде новую депутатскую группу
1
Сила ботанічна
1
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Голосов: 1098
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua