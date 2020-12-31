Судьи априори были против Ломаченко: лучшие боксерские бои 2020 года

Пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в боксерскую индустрию в завершающемся году. Несколько месяцев бои не проводились. А во второй половине года бокс потихоньку начал возвращаться - но без присутствия на турнирах зрителей или при их очень ограниченном количестве. Несмотря на это, боксерским фанатам все равно было на что посмотреть. Gazeta.ua выделила пятерку лучших боев года. Учитывалась не только зрелищность поединков, но и их статусность, драматизм и яркие нокауты. Представляем список в хронологическом порядке.

Деонтей Уайлдер (США) - Тайсон Фьюри (Великобритания). 22 февраля 2020. MGM Grand, Лас-Вегас, США. Бой за титул WBC в супертяжелом весе

После много обсуждаемой ничьей в первом поединке, который состоялся в декабре 2018-го, лучшие супертяжеловесы мира провели матч-реванш, который завершился победой британца техническим нокаутом в седьмом раунде. Для Уайлдера это было первое поражение в 44-м поединке. Фьюри до сих пор идет без поражений и забронировал этой победой себе статус сильнейшего боксера хэвивейта.



Хосе Сепеда (США) - Иван Баранчик (Беларусь). 3 октября 2020. MGM Grand, Лас-Вегас, США. Бой за вакантный титул WBC Silver в первом полусреднем весе

Невероятно зрелищный поединок, лучший в году по версии журнала "Ринг". Сепеда нокаутировал Баранчика в пятом раунде. В течение боксерского "побоища" соперники по четыре раза отправляли друг друга в нокдауны.



Василий Ломаченко (Украина) - Теофимо Лопес (США). 17 октября 2020. MGM Grand, Лас-Вегас-США. Бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе

Уроженец Белгород-Днестровского Одесской области остановился в шаге от своей мечты - стать абсолютным чемпионом мира. Ломаченко был пассивным в течение первой половины боя. Во второй взвинтил темп и активность своих действий, имел преимущество, но уже было слишком поздно догнать соперника по очкам. А как показали судейские записки, сделать это было нереально при таком ходе боя - судьи очевидно симпатизировали молодому андердогу. Итог - единогласное решение в пользу Лопеса - 116:112, 119:109 и 117:111. Результат боя стал крупнейшим апсетом года в боксе.



Джервонта Дэвис (США) - Лео Санта Крус (Мексика). 31 октября 2020. Alamodome, Сан-Антонио, США. Бой, на кону в котором стояли титулы WBA в легком и первом легком весе

Драматический, конкурентный поединок завершился в шестом раунде одним из лучших нокаутов года, в который мексиканца отправил потенциальный соперник Ломаченко Дэвис.



Сауль Альварес (Мексика) - Каллум Смит (Великобритания). 19 декабря 2020. Alamodome, Сан-Антонио, США. На кону поединка - титулы WBC и WBA в суперсреднем весе

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Одна из самых громких обложек года. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории Сауль "Канело" Альварес против лучшего бойца суперсреднего веса, обладателя Кубка Мухаммеда Али Каллума Смита. Бой завершился единогласным победой мексиканца – 119:109, 119:109, 117:111. Он подтвердил статус лучшего в мире.



Наиболее ожидаемый поединок 2021 года - бой между двумя британцами, Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Точные сроки его проведения неизвестны.