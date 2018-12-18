Суд взялся за проверку финансов киевского "Динамо"

ДФС проверит все финансы "киевлян" за последние шесть лет

Киевское "Динамо" в ближайшее время будет проверено Государственной фискальной службой Украины. Шевченковский районный суд Киева постановил ГФС Украины получить документы, которые находятся в ФФУ, относительно финансовых операций киевского "Динамо".

Государственная фискальная служба Украины по решению суда должен получить документы от ФФУ относительно финансовых операций "Динамо", сообщает официальный сайт Единого государственного реестра судебных решений, а именно:

- по трансферу Андрея Ярмоленко в "Боруссию Дортмунд" в августе 2017-го;

- по финансовым взаиморасчетов между "Динамо", компанией "Динамо Киев" (Кипр) и футбольным клубом "Боруссия Дортмунд" в размере 25 млн евро, а также выплат солидарности другим клубам;

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- по расчетам по заработной плате с футболистами "Динамо Киев" за период 2012-2018-х, в т.ч. через компанию "Динамо Киев" (Кипр) Лтд;

- по трансфертной деятельности на протяжении 2012-2018 годов "Динамо" и компании "Динамо Киев" (Кипр);

- по выплатам солидарности в порядке статьи 21 - Механизма Солидарности, а также Приложении 5 Регламента ФИФА по статусу и трансферу игроков в связи с трансфером футболистов "Динамо" через компанию "Динамо Киев" (Кипр) за период 2012-2018-х;

- аудиторские отчеты "Динамо" за период 2012-2018-х.

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