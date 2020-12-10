Легендарный игрок "Динамо" Олег Протасов работает в УАФ. Фото: УАФ

Спортивный арбитражный суд в Лозанне не спешит рассматривать жалобу сборной Украины.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) стремится обжаловать решение УЕФА засчитать техническое поражение команде Андрея Шевченко в матчей 6-го тура Лиги наций.

"Впереди новогодние праздники, поэтому ожидать решения по нашему вопросу в этом году уже вряд ли стоит. Это не быстрый процесс.

Когда могут рассмотреть? Этим вопросом занимаются наши юристы. Думаю, придется подождать где-то несколько месяцев", - отметил вице-президент УАФ Олег Протасов в комментарии meta-ratings.

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Матч 6-го тура Лиги наций между Швейцарией и Украиной не состоялся из-за запрета главного врача кантона Люцерн проводить игру. В составе команды Андрея Шевченко были выявлены случаи инфицирования коронавирусом.