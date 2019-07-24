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четверг, 25 июля 2019 08:00

Стоит ли Цыганкову менять позицию

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В воскресенье 28 июля "Динамо" откроет новый футбольный сезон в Украине матчем за Суперкубок против "Шахтера". За три дня динамовцев ждет старт в чемпионате в матче с "Карпатами", а уже через две недели нужно начинать борьбу в квалификации Лиги чемпионов. Первую часть подготовки к сезону подопечные Александра Хацкевича провели в Австрии, а уже потом готовились собственными базе в пригороде Киева.

В этом сезоне "Динамо" имеет большие амбиции. Киевский клуб не был уже чемпионом три сезона подряд. Так же, команда оставалась без Кубка Украины уже 4 сезона. Два сезона не играли в группе Лиги чемпионов. Поэтому мотивация у динамовцев огромна.

В этом сезоне "Динамо" большую мотивацию


Игорь Суркис продлил контракт на два сезона с Александром Хацкевичем. Белорусский тренер получил полное доверие от президента "Динамо". Александр Николаевич теперь имеет возможность формировать команду под свое видение футбола. Никаких молодых футболистов, или бразильцев, а только опытные игроки, которые полностью соответствуют тренерском видению Хацкевича. Ганец Кадири должно усилить середину поля, а украинец Караваев увеличить конкуренцию на флангах. Судя по предсезонных сборов оба игрока сразу нашли свое место в составе.

Автор: Официальный сайт "Динамо"
  Кадири должн усилить середину поля "Динамо"
Кадири должн усилить середину поля "Динамо"


Проблемной остается еще позиция так называемой "десятки", оттянутого форварда. В предыдущих сезонах здесь играли: Шапаренко, Гармаш и Шепелев. Первый откровенно подвел команду в кубковой игре против "Шахтера", а Шепелев не имеет нуженые качеств для того, чтобы быть успешным на этой позиции. Большие надежды были на Шапаренко. Но пока Николай никак не может выйти на стабильный уровень. Во многом его успех был связан с тем, что на позиции "10 номера" не было конкуренции, или играл тот же Гармаш, который не очень быстрый.

За два сезона Шапаренко так и не смог завоевать стабильное место в составе. Хорошие отдельные матчи менялись потерей формы, или откровенными провалами. Пока прогресс 20 летнего полузащитника явно уменьшился. Перед начало сезона Шапаренко не может рассчитывать на стабильное место в составе команды.

Шапаренко за два сезона не смог завоевать место в стартовом составе "Динамо"

Прошлым летом киевляне приобрели с датского "Мидтьюлланн" атакующего полузащитника 22-летнего Миккаеля Дуелунда. Но дела датчанина в Киеве идут не лучшим образом. Перед зимними сборами Миккаель получил травму и пропустил всю вторую часть сезона. Летом снова травмировался.

Не зря ходили активные разговоры об интересе к полузащитнику "Фенербахче" и сборной Словении Михе Зайцу. По сообщению СМИ представители "Динамо" не смогли договориться с турецкой стороной. Футболисты креативного плана стоят дорого. "Фенербахче" был готов продать Зайца не менее, чем за 9 миллионов евро. Сумма крайне велика для сегодняшних реалий Украины.

"Динамо" со времен Романа Еременко не хватает футболиста, который бы в середине поля занимался креативом, умел разыграть атаку, дать хороший пас. Приглашались в команду Раффаэль, Краньчар, Беланда, но никто с ним не смог себя проявить в Киеве.

Автор: Социальные сети
  Со времен Романа Еременко в "Динамо" проблемы с креативом в середине поля
Со времен Романа Еременко в "Динамо" проблемы с креативом в середине поля

Сегодняшние форварды "Динамо" Соль и Беседин крайне зависимы от активности полузащиты. В предыдущие сезоны "Динамо" строило свои атаки больше через фланги и активность Цыганкова с Вербича.

В весеннем матче против "Шахтера" на позиции атакующего полузащитника во втором тайме сыграл Цыганков. Наконец в "Динамо" начало выходить строить собственные атаки через цент поля. Это может быть вариантом для нового сезона. С приходом Караваева и где пение выбор игроков на флангах для тренерского штаба "Динамо" существенно вырос. Не стоит забывать еще о Цитаишвли, который проявил себя хорошо на молодежном Кубке Мира. В таком случае можно попробовать использовать Цыганкова в середине.

Соль и Беседин нуждается в поддержке полузащиты

Позиция атакующего полузащитника требует скорости, техники и футбольного интеллекта. Все эти качества есть Цыганкова. Он может разыграть атаку, может обыграть соперника, может запрессинговать при этом умеет отдать точный последний пас. Если Виктор сможет быть успешным на позиции "10 номера" - его трансферная стоимость существенно вырастет. Тогда Цыганков будет игроком, который может играть на всех позициях в атаке кроме центрального нападающего. Конечно, такие навыки ему пойдут только на пользу. Проблема может быть только в том, что в середине поля больше плотная игра и много силовых единоборств. Для успешной игры здесь нужны навыки, который в вице -капината "Динамо" пока не так много. Большее количество единоборств и физическая борьба несут риски дополнительных травм.

Автор: Официальный сайт "Динамо"
  На позиции оттянутого форварда Цыганков получил новые навыки и возможность для прогерсу
На позиции оттянутого форварда Цыганков получил новые навыки и возможность для прогерсу


Сейчас в "Динамо" должны понимать, что не всегда удается найти подходящего игрока на проблемную позицию на трансферном рынке. Особенно это касается игроков атаки, потому что цены на футболистов этого амплуа - очень большие. Нужно искать резервы внутри команды. Перевод Цыганкова на новой позиции - шанс для него получить новые качества и получить больший прогресс. В то же время больше игрового времени на фланге сможет получить Цитаишвли, который потенциально может заменить Цыганова со временем.

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В прошлом сезоне Виктор Цыганков стал лидером "Динамо". В 31 матче чемпионата Украины он забил 18 мячей. В составе сборной Украины в 4 матчах отметился 3 голами.

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Дата
25
июля

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