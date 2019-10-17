Стоичков призвал дисквалифицировать болгарские клубы из еврокубков

Христо Стоичков считает, что отстранение от международных матчей успокоит фанатов. Фото: рейтер.

Лучший игрок в истории болгарского футбола Христо Стоичков предложил радикальный рецепт борьбы с проявлениями расизма местных болельщиков.

Об этом пишет "Футбол 24"

"Нужно закрыть стадион, играть за закрытыми дверями. Или даже серьезнее.

На длительное время отстранить клубы Болгарии от международных соревнований, как это было как-то с Англией. Пять лет без участия, вот что их успокоит! Без исключений, для всех болгарских клубов ", - цитирует Стоичкова" L'Equipe ".

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Такую бурную реакцию Стоичкова вызвали события в поединке отбора к Евро-2020 между сборными Болгарии и Англии. Матч дважды прерывали из-за имитацию криков обезьян в адрес Стерлинга и Мингса, а также расистские песни. Болгарская полиция арестовала подозреваемых фанатов, а местной федерации грозит дисквалификация.