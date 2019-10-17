Стоичков призвал дисквалифицировать болгарские клубы из еврокубков

 
Ексклюзивы
1/5
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 468
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 1296
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 2016
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 2970
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1449
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4527
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2772
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 918
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
2 Просмотров: 6156
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
Просмотров: 1071
Фото
Все фото
16
14
9
16
6
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Фото очаровательной переводчицы, которая затмила известного футболиста
Фото очаровательной переводчицы, которая затмила известного футболиста
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Разбитая бровь Тайсона Фьюри напомнила зрителям о Кличко
Разбитая бровь Тайсона Фьюри напомнила зрителям о Кличко
Видео
Все видео
Бывший игрок "Днепра" забил шедевральный мяч в составе своей сборной
Бывший игрок "Днепра" забил шедевральный мяч в составе своей сборной
Финляндия может впервые попасть на Евро
Финляндия может впервые попасть на Евро
Защитник забил мяч со своей половины поля
Защитник забил мяч со своей половины поля
Англия разгромила Болгарию в скандальном матче
Англия разгромила Болгарию в скандальном матче
Украина красиво победила Португалию
Украина красиво победила Португалию
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 3771
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6984
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1584
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 990
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 846
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 октября 2019
Просмотров: 963
Рейчел із Грузії
— Уявляєш, батьку, — донька ділиться враженнями від перебування в таборі в Бельгії. — Тут є дівчина Рейчел. Її батько — ...
четверг, 17 октября 2019 10:39

Стоичков призвал дисквалифицировать болгарские клубы из еврокубков

  Комментировать
Стоичков призвал дисквалифицировать болгарские клубы из еврокубков
Христо Стоичков считает, что отстранение от международных матчей успокоит фанатов. Фото: рейтер.

Лучший игрок в истории болгарского футбола Христо Стоичков предложил радикальный рецепт борьбы с проявлениями расизма местных болельщиков.

Об этом пишет "Футбол 24"

"Нужно закрыть стадион, играть за закрытыми дверями. Или даже серьезнее.

На длительное время отстранить клубы Болгарии от международных соревнований, как это было как-то с Англией. Пять лет без участия, вот что их успокоит! Без исключений, для всех болгарских клубов ", - цитирует Стоичкова" L'Equipe ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: FIFA планирует выдать пожизненный бан расистам

Такую бурную реакцию Стоичкова вызвали события в поединке отбора к Евро-2020 между сборными Болгарии и Англии. Матч дважды прерывали из-за имитацию криков обезьян в адрес Стерлинга и Мингса, а также расистские песни. Болгарская полиция арестовала подозреваемых фанатов, а местной федерации грозит дисквалификация.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стоичков призвал дисквалифицировать болгарские клубы из еврокубков». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
октября

Украине навязали невыгодный договор

Сердце и внутренности путешественника похоронили на африканской земле

Памяти Драча: "Я весь состою из политики"

Самое читаемое
Изумительное ню: фотограф показал обольстительных японок 1970-х
Изумительное ню: фотограф показал обольстительных японок 1970-х
27
 Просмотров: 128533
Богдана показали на футболе
Богдана показали на футболе
15
 Просмотров: 58996
Супруги нашли живую новорожденную девочку на кладбище
Супруги нашли живую новорожденную девочку на кладбище Просмотров: 21690
&quot;Вы что, националист?&quot; - преподаватель столичного вуза отказалась проводить занятие на украинском языке
"Вы что, националист?" - преподаватель столичного вуза отказалась проводить занятие на украинском языке 1 Просмотров: 19001
Певица Королева обратилась к Зеленскому с просьбой
Певица Королева обратилась к Зеленскому с просьбой 1 Просмотров: 16686
Спорт
Бывший форвард "Шахтера" сделал предложение своей девушке в туалете
Бывший форвард "Шахтера" сделал предложение своей девушке в туалете Просмотров: 63
Звезда "Манчестер Сити" и сборной Аргентины попал в ДТП
Звезда "Манчестер Сити" и сборной Аргентины попал в ДТП Просмотров: 135
"Динамо" продаст легионера в Китай - СМИ
"Динамо" продаст легионера в Китай - СМИ Просмотров: 288
Президент "Карпат" скрывается от правоохранителей в Греции
Президент "Карпат" скрывается от правоохранителей в Греции Просмотров: 387
Американский боксер умер после боя
Американский боксер умер после боя Просмотров: 864
Больше всего комментируют
7
Адвокаты Порошенко связали Портнова с ФСБ
4
В МИД объяснили, почему Эрдоган пожал руку Поклонской
3
Против Луценко открыли дело
2
Харьковский горсовет поддержал "формулу Штайнмайера"
2
Арахамия передал доказательства подкупа участников вече "Нет - капитуляции" в СБУ
Голосов: 1210
Голосование Кто сейчас самый сильный украинский футболист?
  • 1) Александр Зинченко
  • 2) Тарас Степаненко
  • 3) Андрей Ярмоленко
  • 4) Роман Яремчук
  • 5) Виктор Цыганков
  • 6) Руслан Малиновский
  • 7) Марлос
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua