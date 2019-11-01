Степаненко в матче с "Динамо" установил исторический антирекорд

Тарас Степаненко в матчах с "Динамо" трижды получал красную карточку. Фото: ФК "Шахтер"

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко стал первым футболистом, которого удаляли трижды в украинском классико. Об этом пишет "sport.ua".

Первая красная была в мае 2016 года в УПЛ, вторая - в Суперкубке в июле 2017 года.

Также удаление Степаненко стало юбилейным для "горняков". Это уже 20 красная карточка игроку "Шахтера" в матчах против "Динамо". По девять удалений было в УПЛ и Кубку, два - в Суперкубке.

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В УПЛ "Шахтер" опережает "Динамо" на 10 очков. Следующий свой матч "горняки" проведет 3 октября против "Карпат" во Львове.