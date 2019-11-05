"Степаненко угрожал арбитру в интервью. Но ему за это ничего не будет"

Андрей Шахов прогнозирует, что Степаненко останется без наказания

Известный журналист Андрей Шахов высказал соображения накануне центрального матча "Шахтер" – "Динамо".

Об этом пишет fraza.ua.

1. "Наверняка матч пропустит Сергей Сидорчук, которому арбитр выписал две желтые карточки в игре со "Львовом".

2. Наверняка матч пропустит Владимир Шепелев, которому наши справедливые и, что не менее важно, равноудаленные от всех клубов КДК и Комитет этики впаяет двухматчевую дисквалификацию за левое удаление в матче Кубка Украины только для того, чтобы он не сыграл в Харькове.

То есть у "Динамо" по причине дисквалификаций будет две потери.

Резонный вопрос по поводу полузащитника "Шахтера" Тараса Степаненко. Он был удален в кубковом матче против "Динамо" за 2 желтые карточки, то есть ему выписывается один матч-штраф в Кубке Украины, и к воскресному матчу он был бы чист, как слеза младенца, если бы не одно "но". Его послематчевое интервью.

Цитирую: "Что касается судейства, если брать по 5-балльной системе, то на единицу и то не наскребется. Левый судья вообще перепуганный. Думаю, если бы я был в любительском спорте, я бы с ним немножко после игры по-другому поговорил. К сожалению, этого нельзя делать на поле, и это чревато санкциями. Надеюсь, когда я стану ветераном, он будет где-то судить. Я тогда с ним по-другому поговорю".

На футбольном же поле он пытался напасть на арбитра, и если бы не партнеры, кто знает, чем бы всё закончилось.

Прямая угроза официальному лицу матча – судье.

На западе с этим очень строго.

Пример 1.

Полузащитник клуба "Истанбул Башакшехир" и сборной Турции Арда Туран дисквалифицирован на 16 матчей за толчок, оскорбления и угрозы арбитру. Также он был оштрафован на $9 тыс.

Пример 2.

Экс-полузащитник "Шахтера" бразилец Матузалем выбил из рук арбитра красную карточку, а затем перешел к оскорблениям и угрозам. Дисквалификация на 3 месяца.

Пример 3.

В матче чемпионате СССР 1985-го "Черноморец" – "Динамо" Киев нападающий "Черноморца" Иван Шарий за толчок арбитра получил 10-матчевую дисквалификацию.

Пример 4.

У нас в Украине тренер "Волыни" Виталий Кварцяный получил 3-матчевую дисквалификацию за оскорбления судьи матча "Черноморец" – "Волынь" Екатерины Монзуль.

Так что нигде угрозы и нападение на судей не оставляли без внимания.

Но только не в нынешней Украине, когда речь заходит об игроке "Шахтера". Сегодня утром в комитете этики заявили о том, что ничего не слышали об этом интервью Степаненко, поэтому вопрос по поводу его дополнительной дисквалификации не планируют рассматривать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Степаненко пригрозил арбитру после матча с "Динамо"

Матч 14-го тура чемпионата "Шахтер" – "Динамо" состоится 11 ноября в Харькове.