Степаненко пригрозил арбитру после матча с "Динамо"

Тараса Степаненко изъяли за два желтых карточки в матче с "Динамо". Фото "Шахтер"

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал арбитр Виктор Копиевского в кубковом матче против "Динамо" пишет "Футбол 24"

"О судейства. С пяти, думаю, даже единица не получится. Если бы я был в любительском спорте, я бы с арбитром несколько иначе поговорил. К сожалению, этого нельзя делать на поле, это чревато санкциями.

Надеюсь, когда я буду любителем, ветераном, а Копиевский будет где-то судить. Тогда с ним поговорю ", - сказал Степаненко в эфире программы" Футбольный формат ".

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