Степаненко пригрозил арбитру после матча с "Динамо"

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал арбитр Виктор Копиевского в кубковом матче против "Динамо" пишет "Футбол 24"
"О судейства. С пяти, думаю, даже единица не получится. Если бы я был в любительском спорте, я бы с арбитром несколько иначе поговорил. К сожалению, этого нельзя делать на поле, это чревато санкциями.
Надеюсь, когда я буду любителем, ветераном, а Копиевский будет где-то судить. Тогда с ним поговорю ", - сказал Степаненко в эфире программы" Футбольный формат ".
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Это уже не первый раз в "Шахтере" позволяют себе так высказывания о судьях. После проигрыша "Зари" в 2017 году генеральный директор "горняков" сказал, что от парочки апперкотов не отказался и не сдержался в сторону судьи Бойка. А президент клуба Ринат Ахметов пригрозил тем, что он бывший боксер.
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