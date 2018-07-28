"Александрия" впервые за два года победила "Зарю". Фото: ТСН

Стартовал второй тур украинской премьер-лиги. В стартовом матче встретились "Александрия" и "Заря".

В непростом матче хозяева поля одержали минимальную победу над "луганчанами".

"Александрия" на протяжении всего матча владела территориальным преимуществом. А вот "Заря" выглядела бледной тенью самих себя. Куда делись славные поразительные контрааткы "мужиков" пока не понятно. Работы для Вернидуба хватит, потому что пока команда выглядит "сырой".

Развязка матча наступила за пять минут до конца основного времени. Банада точным ударом головой завершил интересную комбинацию хозяев. Стоит отметить, что последние минуты матча "луганчане" проводили в меньшинстве. Но, из-за удаления, а из-за травмы. Громов получил повреждение на 80 минуте, но на тот момент Вернидуб уже использовал все замены.

Видео с матча появится позже.

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Вторым матчем субботнего игрового дня станет матч "Львов" - "Динамо". Начало матча в 19:30.