Стало известно, за какую сумму Джошуа готов отказаться от реванша с Усиком

Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: Instagram.com/usykaa

Бывший чемпион мира по супертяжелой категории Энтони Джошуа готов отказаться от реванша против Александра Усика.

Британский боксер должен удержать €40 млн за свое решение, рассказал промоутер Эдди Хирн.

"Один миллион? Если вы хотите, чтобы Джошуа не дрался с Усиком, то умножьте эту цифру на 40.

Сейчас между двумя командами идет диалог, но мы пока не общались с Джошуа.

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Я разберусь с этим, а когда пойму, что в этом есть возможность для Энтони и 258 Management( промоутеры Усика -Gazeta.ua), мы сядем с ними и все распишем. Но я не буду этого делать, пока не появится подходящая возможность.

Если есть другой путь, и мы получим выгодное предложение, рассмотрим его. Но сейчас это просто разговор между командами. Сейчас Джошуа планирует сразиться с Усиком", – сказал Хирн в комментарии Boxing King Media.

Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях. В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса. Второе сражение стороны планировали провести весной 2022 года.