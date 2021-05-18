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вторник, 18 мая 2021 14:24

Стало известно, возглавит ли Ребров АЕК

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Стало известно, возглавит ли Ребров АЕК
Сергей Ребров возглавляет "Ференцварош" с лета 2018 года. Фото: ФК "Ференцварош".

Украинский тренер 46-летний Сергей Ребров не будет работать в греческом АЕКе.

Ребров отклонил предложение греков, потому что его нынешний клуб "Ференцварош" захотел получить компенсацию в размере €1 млн за разрыв контракта, сообщает "Динамомания".

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Бывший тренер "Динамо" не определился со своим будущим. Его контракт с "Ференцварошем" действующий еще один сезон. Клуб уже начал поиски нового наставника команды. По сообщению СМИ, Ребров может заменить Андрея Шевченко после Евро-2020/21 в сборной Украины.

Сергей Ребров начал тренерскую карьеру в "Динамо". За три сезона в Украине дважды выиграл чемпионский титул. Работал также на Ближнем Востоке с "Аль Ахли".

С 2018-го возглавляет "Ференцварош". За три года работы смог выиграть три чемпионских титула и вывести команду в Лигу чемпионов и Лигу Европы.

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