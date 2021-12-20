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Стало известно, вернется ли Жерсон Родригес в "Динамо"

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Стало известно, вернется ли Жерсон Родригес в &quot;Динамо&quot;
Жерсон Родригес не сумел закрепиться во Франции. Фото: ФК "Динамо" Киев

Форвард сборной Люксембурга 26-летний Жерсон Родригес не вернется в "Динамо" во время зимнего трансферного окна.

Французский "Труа" планировал вернуть Жерсона из аренды досрочно из-за нарушения дисциплины, сообщает "Динамо Киев Inside".

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"Наш люксембургский пилигрим и "ходячая проблема" (теперь уже французская). Проблемы "Труа" и Жерсона Родригеса - это уже сугубо их проблемы. По крайней мере, еще на полгода. Именно столько осталось до конца сезонного арендного соглашения. Жерсона в Киеве зимой видеть не хотят и это факт. У "Труа" была опция первоочередного (а не обязательного!) выкупа по окончании сезона, но... Летом придется решать и этот вопрос", - говорится в сообщении.

Жерсон Родригес присоединился к "Динамо" летом 2019 года. Но сыграть в команде не смог. Поругался с наставником команды Алексеем Михайличенко. Выступал на правах аренды в чемпионате Турции. С приходом в "Динамо" Мирчи Луческу стал ведущим игроком команды. Летом был отдан в аренду "Труа" до конца сезона.

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