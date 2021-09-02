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четверг, 02 сентября 2021 13:20

Стало известно, за сколько "Динамо" продало Жерсона Родригеса

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Стало известно, за сколько &quot;Динамо&quot; продало Жерсона Родригеса
Жерсон Родригес два года играл за "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" заработает на трансфере 26-летнего Жерсона Родригеса €4 млн.

Динамовцы отдали форварда во французский "Труа" в аренду на один сезон за €1 млн, сообщает журналист "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

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Представитель Лиги 1 в конце сезона обязан выкупить трансфер игрока сборной Люксембурга за €3 млн. Общая сумма трансфера составит €4 млн.

"Динамо" также имеет право не продавать Родригеса.

Спиваковский сообщил, что Родригес мог перейти в итальянскую "Салернитану". Однако игрока сборной Люксембурга не устроили финансовые детали сделки.

Жерсон Родригес выступал за "Динамо" с лета 2019 года. Нападающий запомнился нарушением спортивного режима и конфликтом с бывшим наставником киевлян Алексеем Михайличенко.

После пяти туров УПЛ "Динамо" лидирует в таблице, опережая "Шахтер" на три очка.

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