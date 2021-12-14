Почему "Динамо" продает Миколенко

Виталий Миколенко выступает за первую команду "Динамо" с лета 2017 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

Защитник сборной Украины и киевского "Динамо" 22-летний Виталий Миколенко близок к смене клуба. Защитник перейдет в клуб АПЛ "Эвертон". По сообщению СМИ, о трансфере объявят в ближайшее время.

Почему "Динамо" отпускает своего ведущего игрока?

Достиг своего потолка. Миколенко уже не способен прогрессировать в "Динамо". Защитник взял все возможное в киевском клубе и чемпионате Украины. Даже приход Мирчи Луческу глобально ничего не изменил. Миколенко начал регрессировать. Дальнейший прогресс невозможен. "Динамо" нужно продать игроку, пока за него можно получить хорошую компенсацию, и сам Миколенко сможет выйти на новый уровень.

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Потеря не станет проблемой. На позиции левого защитника у "Динамо" есть целый ряд игроков, способных заменить Миколенко. В первую очередь, универсал Александр Караваев, который уже в прошлом сезоне играл на этой позиции. Но главным кандидатом на позицию левого защитника будет Владислав Дубинчак, который, выступая в аренде за "Днепр-1", где стал одним из лучших крайних защитников Украины. Не стоит забывать об арендованном "Черноморцем" Романе Вантухе и игроке молодежной команды Константине Вивчаренко. В аренде за ПАОК играет еще бразилец Сидклей.

Миколенко взял все возможное в "Динамо" и чемпионате Украины

Нужны деньги на новичков. "Динамо" нуждается в кадровом усилении. В Лиге чемпионов выступили неудачно. В чемпионате Украины разрешили "Шахтеру" уйти зимовать первым. Луческу нуждается в деньгах на новых игроков. Нужен качественный форвард, конкуренция Серею Сидорчуку в опорной зоне и еще один центральный защитник. Трансфер Миколенко позволит "Динамо" подписать два-три хороших легионера.

Английские деньги. Клубы АПЛ способны тратить на трансферы футболистов большие суммы, потому что у них есть телевизионный контракт, который приносит огромные прибыли. Поэтому середняк чемпионата "Англии" смог удовлетворить финансовые требования. Клубам Германии, Италии или Испании было бы сложнее договориться с Игорем Суркисом о деталях компенсации. "Эвертон" готов платить, потому что тренер команды Рафаэль Бенитес поссорился с основным левым защитником Люкой Динем. Поэтому нужно прощаться с французом и покупать другого игрока.

Виталий Миколенко является уроженцем Черкасс. Воспитывался в Академии "Динамо". С 2017 стал игроком первой команды. Всего за "Динамо" провел 89 матчей и забил шесть голов. Стал чемпионом Украины сезона 2020/21 и обладателем Кубка страны того же сезона. В составе сборной Украины участвовал в Евро-2020/21. В общей сложности провел в составе национальной команды 21 матч.