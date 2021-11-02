Стало известно, вернется ли Милевский в "Динамо"

Артем Милевский был звездой "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Брест

Бывший форвард сборной Украины и "Динамо" 36-летний Артём Милевский не вернется в киевский клуб.

СМИ сообщали, что Милевский может получить административный пост в "Динамо" после встречи с президентом клуба Игорем Суркисом.

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"Сложно понять, откуда и с какой целью взялась информация о возможном трудоустройстве Артема Милевского в клубные динамовские структуры. Информация не подтверждается. От слова "совсем", - пишет канал "Динамо Киев Inside".

Контракт Милевского принадлежал "Динамо" с 2002 по 2013 годы. Также нападающий выступал в чемпионатах Турции, Румынии, Хорватии, России, Венгрии и Белоруссии.

В сентябре 2021 года Милевский объявил о завершении карьеры. Последним клубом футболиста был "Минай".