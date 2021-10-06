Украинец или беларус? Милевский рассказал, кем он себя считает

Артем Милевский играл за Украину с 2006 по 2012 годы. Фото: "Динамо" Киев

Бывший нападающий киевского "Динамо" Артём Милевский рассказал о своей национальной самоидентификации.

"За политику точно говорить не буду. Не хочу говорить на эту тему, это не моё дело. Меня в Минске вообще мало кто узнаёт. Мне это нравится, могу поехать на метро, автобусе – никто не будет подходить фотографироваться. Минск – город специфический. Там спортсменов вообще не знают. Не знаю почему — может, не увлекаются. Там спокойно.

В Киеве по-другому. Здесь бесконечные пробки, суета, время бежит. Ты вроде только одно дело сделал, а прошло уже полдня. Суетливо. Я ощущаю себя скорее белорусом. Я родился в Минске. Но Киев и Минск – два моих родных города, не могу сказать, что ближе к сердцу", — сказал Милевский в эфире YouТube-канала "Ходят слухи".

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Артем Милевский играл за киевское "Динамо" с 2002 по 2013 годы. Всего сыграл 178 матчей, забил 57 мячей. За сборную Украины провел 50 поединков и забил восемь голов.