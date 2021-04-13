Стало известно, вернется ли Ярмоленко в "Динамо"

Андрей Ярмоленко 3-й сезон выступает в АПЛ. Фото: "ХСПОРТ

"Динамо" не рассматривает возможности возвращения бывшего капитана команды 31-летнего Андрея Ярмоленко.

Киевский клуб не имеет финансовых возможностей для возвращения экс-звезды, пишет Telegram канал "Динамо Киев Inside".

"Возвращение Ярмоленко в" Динамо "не рассматривается никак. И на это есть миллион и одна причина. Та же. Главная. Финансовая. Если Андрей Шевченко возвращался в "жирные" денежные времена, и Игорь Суркис смог предложить ему деньги, не намного уступают лондонским, то любой из вас в здравом уме вряд ли согласиться с перепадом годовой зарплаты от €7.5 до условного миллиона.

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Ярмоленко с Вадимом Шаблием (агент игрока-Gazeta.ua) еще с прошлой осенью обрабатывали турецкие и китайские варианты, одновременно пытаясь нащупать контакты с MLS. Возвращение Андрея в родной клуб придется ждать уже после окончания карьеры. Уезжая в Дортмунд, на прощальном мини-банкете он шутливо / серьезно поведал о желании вернуться сюда спортивным директором ", - сказано в сообщении.

Андрей Ярмоленко выступает за "Вест Хэм" с лета 2019 года. За это время он не смог стать важным игроком команды. Украинца преследуют травмы. В текущем сезоне на счету вингера всего 14 матчей в АПЛ, из которых он только один начинал в стартовом составе, а похвастаться может лишь одной голевой передачей. Контракт Ярмоленко с "Вест Хэмом" рассчитан до лета 2022 года, причем украинец является самым высокооплачиваемым футболистом команды, а потому боссы "молотобойцев" будут не против продать украинском этим летом. По оценкам Transfermarkt стоимость Ярмоленко сейчас составляет € 5 млн.