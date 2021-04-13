Луческу готов продать своих лидеров

Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на 2 года. Фото: ФК "Динамо"

Во время летнего трансферного окна "Динамо" готово продать ведущих игроков, если по ним будут хорошие предложения.

Динамовцы не будут против ухода Виктора Цыганкова, Беньямина Вербича, Виталия Миколенко, рассказал журналист Игорь Цыганик.

"Я озвучу свою версию, которая, думаю, близка к истине. Первые, на кого будут обращать внимание, - Цыганков и Миколенко. Это два молодых футболиста, на Евро поедут игроками основы. За них можно получить серьезные деньги. Если поступят предложения, то "Динамо" может их обработать. Если предложения удовлетворят "Динамо", то Цыганков и Миколенко могут перейти в другие клубы. Но никто "демпинговать" не будет. Есть определенная цена на футболистов, и она будет выполнена клубами-покупателями.

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Другая история - легионеры. Мирча Луческу, когда пришел в "Динамо", сразу сказал, что легионеры должны быть на голову сильнее тех, кто есть в наличии. Вряд ли можно сказать, что нынешние легионеры "Динамо" сильнее конкурентов.

Если будут предложения по Жерсону Родригесу, Карлосу Пена, Томашу Кендзере, то я не уверен, что "Динамо" будет сильно за них держаться. То же с Вербичем. Это когорта футболистов, которые могут покинуть клуб в случае хороших предложений", - сказал журналист эфире "ЦиганикLIVE".

В текущем сезоне "Динамо" лидирует в турнирной таблице УПЛ. Команда Мирчи Луческу на 7 очков опережает "Шахтер" за 5 туров до окончания чемпионата. 17 апреля "Динамо" и "Шахтер" сыграют на НСК "Олимпийский". Начало игры в 19:30.