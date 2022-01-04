Стало известно, сыграет ли Джокович на Australian Open

Первая ракетка мира 34-летний Новак Джокович примет участие в Australian Open-2022.
Серб получил исключительное разрешение и уже вылетел в Мельбурн для подготовки к турниру.
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"Всех с Новым годом! Желаю всем вам здоровья, любви и счастья. Желаю, чтобы вы почувствовали любовь и уважение ко всему живому на нашей чудесной планете.
Я потрясающе провел время со своими близкими во время паузы. И сегодня направляюсь в Австралию с медицинским заключением. Вперед, 2022-й", – написал Джокович в Instagram.
Новак Джокович имеет неоднозначную позицию по вакцинации от коронавируса. Серб так и не сообщал, сделал прививку или нет. На Australian Open допустят только вакцинированных спортсменов. Джокович - рекордсмен по победам на Australian Open. В его активе девять побед. Турнир стартует 17 января.
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