Стало известно, сыграет ли Джокович на Australian Open

Новак Джокович занимает первое место в рейтинге мировых теннисистов. Фото: Reuters

Первая ракетка мира 34-летний Новак Джокович примет участие в Australian Open-2022.

Серб получил исключительное разрешение и уже вылетел в Мельбурн для подготовки к турниру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неудачное начало. Свитолина проиграла россиянке первый матч сезона

"Всех с Новым годом! Желаю всем вам здоровья, любви и счастья. Желаю, чтобы вы почувствовали любовь и уважение ко всему живому на нашей чудесной планете.

Я потрясающе провел время со своими близкими во время паузы. И сегодня направляюсь в Австралию с медицинским заключением. Вперед, 2022-й", – написал Джокович в Instagram.

Новак Джокович имеет неоднозначную позицию по вакцинации от коронавируса. Серб так и не сообщал, сделал прививку или нет. На Australian Open допустят только вакцинированных спортсменов. Джокович - рекордсмен по победам на Australian Open. В его активе девять побед. Турнир стартует 17 января.