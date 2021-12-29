Скандальный Джокович пропустит Australian Open

Джокович не хочет вакцинироваться. Фото: Reuters

Первая ракетка мира серб Новак Джокович вынужден будет пропустить Australian Open, после того как ему отказали в получении медицинского исключения. Об этом сообщает сербское издание Informer, ссылаясь на источник, близкий к семье теннисиста.

"Новак в Австралию не поедет. Медицинская комиссия отказала ему в исключении по медицинским показаниям и не позволит ему играть невакцинированным. Новак категорически против вакцинации", — сообщил источник.

Джокович до сих пор не объявлял свой статус вакцинации. Предполагают, что он не вакцинировался. Таким образом, Новак, по всей видимости, не сможет провести защиту титула на Открытом чемпионате Австралии, который пройдёт с 17 по 30 января.

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Джокович снялся с турнира ATP Cup, который пройдёт с 1 по 9 января. В прошлом году сербский теннисист выиграл три турнира Большого Шлема из четырех.