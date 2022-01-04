Неудачное начало. Свитолина проиграла россиянке первый матч сезона

Первая ракетка Украины 27-летняя Элина Свитолина начала новый сезон с поражения.
Украинка уступила стартовый матч на турнире WTA 500 в Аделаиде россиянке Анастасии Ґасановой – 7:5, 4:6, 3:6.
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Свитолина выиграла первую партию на тайбрейке. Второй сет прошел в борьбе, но россиянка смогла дожать соперницу, а в решающем сете у Свитолиной явно не пошла игра.
Это была первая встреча теннисисток. В последний раз Свитолина проигрывала сопернице не с топ-100 больше года назад, когда уступила Нади Подорожке в 1/4 финала "Ролан Гаррос-2020".
В следующем раунде Гасанова сыграет против Мисаки Дои из Японии или Кристины Кучевой из Словакии.
Прошлый сезон Свитолина закончила на 15-й строчке мирового рейтинга.
Турнир в Аделаиде – это подготовка к первому "Шлему" сезона Открытого чемпионата Австралии по теннису.
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