Неудачное начало. Свитолина проиграла россиянке первый матч сезона

Элина Свитолина еще не побеждала на одном турнире Большого шлема. Фото: REUTERS

Первая ракетка Украины 27-летняя Элина Свитолина начала новый сезон с поражения.

Украинка уступила стартовый матч на турнире WTA 500 в Аделаиде россиянке Анастасии Ґасановой – 7:5, 4:6, 3:6.

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Свитолина выиграла первую партию на тайбрейке. Второй сет прошел в борьбе, но россиянка смогла дожать соперницу, а в решающем сете у Свитолиной явно не пошла игра.

Это была первая встреча теннисисток. В последний раз Свитолина проигрывала сопернице не с топ-100 больше года назад, когда уступила Нади Подорожке в 1/4 финала "Ролан Гаррос-2020".

В следующем раунде Гасанова сыграет против Мисаки Дои из Японии или Кристины Кучевой из Словакии. Прошлый сезон Свитолина закончила на 15-й строчке мирового рейтинга. Турнир в Аделаиде – это подготовка к первому "Шлему" сезона Открытого чемпионата Австралии по теннису.