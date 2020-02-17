Стало известно, сколько времени понадобится Далакяну на реабилитацию

Во время четвертого по счету защиты титула чемпион мира WBA до 50,8 кг Артем Далакян уже во втором раунде травмировал правую кисть руки.

Профессор травматологии и врач боксера Вячеслав Попов прокомментировал, когда Далакян сможет вернуться в ринг.

"После боя врач турнира Юрий Дехтярев предоставил нашему чемпиону неотложную помощь. К сожалению, рентгенологическое обследование подтвердило осколочный перелом пятой пястной кости в области сустава. Отмечу, что Артема консультировали трое ведущих украинских травматологов. Сейчас перед медицинской службой команды стоит один задачи: в минимально короткий срок восстановить функцию разбитого сустава и провести квалифицированную реабилитацию. По срокам на это уйдет не менее 2 месяцев", - сказал Попов в комментарии "Чемпиону".

Автор: С отрытых источников Большую часть боя Артем Далакян боксировал с переломом

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Артем Далакян 4-й раз отстоял титул чемпиона мира WBA до 50,8 кг. В последнем бою победил по очкам венесуэльца Хосбера Переса.