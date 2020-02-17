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понедельник, 17 февраля 2020 11:13

Стало известно, сколько времени понадобится Далакяну на реабилитацию

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Во время четвертого по счету защиты титула чемпион мира WBA до 50,8 кг Артем Далакян уже во втором раунде травмировал правую кисть руки.

Профессор травматологии и врач боксера Вячеслав Попов прокомментировал, когда Далакян сможет вернуться в ринг.

"После боя врач турнира Юрий Дехтярев предоставил нашему чемпиону неотложную помощь. К сожалению, рентгенологическое обследование подтвердило осколочный перелом пятой пястной кости в области сустава. Отмечу, что Артема консультировали трое ведущих украинских травматологов. Сейчас перед медицинской службой команды стоит один задачи: в минимально короткий срок восстановить функцию разбитого сустава и провести квалифицированную реабилитацию. По срокам на это уйдет не менее 2 месяцев", - сказал Попов в комментарии "Чемпиону".

Автор: С отрытых источников
  Большую часть боя Артем Далакян боксировал с переломом
Большую часть боя Артем Далакян боксировал с переломом

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Артем Далакян 4-й раз отстоял титул чемпиона мира WBA до 50,8 кг. В последнем бою победил по очкам венесуэльца Хосбера Переса.

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