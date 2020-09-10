Стало известно, сколько Суркис хочет получить за Cупрягу, Цыганкова и Миколенко

Игорь Суркис готов продать своих талантов. Фото: ФК "Динамо" Киев

Президент киевского "Динамо" Игорь Сукрис готов продать Виктора Цыганкова, Владислава Супрягу и Виталия Миколенко.

Только Суркис хочет своих талантливых игроков получить хорошую компенсацию.

"Если будет интересно представителям потенциальных покупателей, то вот вам исходная информация. Перед началом переговоров с ФК" Динамо "имейте в виду начальные цифры, установленные ИМС и после которых президент клуба может дирижер:

Цыганков - $ 25 млн.

Супряга - $ 15 млн.

Миколенко - $ 30 млн.

Меньше предлагать Не стоит. Хотя по Виктору Витальевичу предложение наконец получено. Меньше. Но допустимо. Переговоры договорились вести тихо", - говорится в сообщении тelegram-канала "Динамо Киев Inside".

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Следующий свой матч "Динамо" проведет 11 августа в рамках УПЛ против "Десны".