Стало известно, сколько стоят Ярмоленко и Зинченко

Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко. Фото: УАФ

Лидеры сборной Украины Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко теряют в цене.

Портал Трансфермаркет обновил цены на футболистов.

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Игрок "Ман Сити" Зинченко подешевел на €3 млн. Сейчас его стоимость составляет €25 млн.

Еще один представитель Украины в АПЛ Вингер "Вест Хема" Ярмоленко также "потерял" €0,5 млн - его оценили в €3,5 млн.

Андрей Ярмоленко выступает за "Вест Хэм" с 2018 года. Александр Зинченко выступает за "МС" с 2016-го.

В текущем сезоне команда Зинченко идет на первом месте, а "Вест Хем" Ярмоленко находится на шестой строчке.