Стало известно, сколько получит Луческу за победу в чемпионате Украины

Игорь Суркис и Мирча Луческу. Фото: ФК "Динамо" Киев

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу получит на свой счет 1 млн евро вознаграждения за победу в чемпионате Украины.

В случае победы в Суперкубке Украины Луческу получит 50 тысяч евро, сообщает румынское издание ziare.com

Зарплата Луческу в "Динамо" будет составлять 150 тысяч евро в месяц.

О бонусах за выход в Лигу чемпионов издание ничего не сообщает. Ранее украинские СМИ писали, что в случае выхода в самый престижный клубный турнир мира Луческу получит 500 тысяч евро.

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Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на два года с возможностью продления соглашения еще на год