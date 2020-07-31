Какие позиции Луческу должен усилить в "Динамо"

Мирчи Луческу не обойтись без новых игроков. Фото: ФК "Динамо" Киев

На первой пресс-конференции главный тренер "Динамо" Мирча Луческу сказал, что команда нуждается только точеного усиления состава.

Gazeta.ua попыталась определить позиции, которые требуют усиления во время летнего трансферного окна.

Левый центральный защитник. Позиция левого центрального защитника требует не только качественного, но и количественного усиления. В системе команды на этой позиции есть только один Артем Шабанов. Несмотря на уже третий сезон в команде и 28 лет Шабанова никак нельзя назвать стабильным и надежным защитником. Артем может выдать сильный матч, а может на ровном месте допустить ошибки, которые будут стоить потерянных очков для команды, как это было в матчах против "Карпат" или "Александрии".

Важным элементом для построения игры для Луческу является скорость, умение работать с мячом и чтение игры. Скорость важный элемент для того, чтобы играть с высокой защитой. С этим проблем у Шабанова нет. А вот с двумя другими компонентами игры - не все так просто. Артем не умеет начинать и поддерживать атаками, во время прессинга соперника подвержен ошибкам, или расконцентрации.

Позиция левого центрального защитника требует не только качественного, но и количественного усиления.

Собственно Шабанов больше подходит роль игрока ротации в "Динамо". В подобном положении он был во время пребывания в команде Тамаша Кадара. Артем может выйти и сыграть в отдельных матчах или на определенный отрезок, а не в долгосрочной перспективе. "Динамо" Луческу нужен новый качественный защитник, который сможет помочь команде в плане надежности и стать важным игроком для начала атак.

Центральный полузащитник. "Покажи мне свою середину поля, я скажу какая у тебя команда". Для "Динамо" полузащита является наиболее уязвимым местом. Команда не может сдерживать соперника и сама доминировать на поле.

Приглашаются новые футболисты, но никто из них не может себя показать или проявить. Все держится на трио - Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский и Владимир Шепелев. Ни один из этих игроков не является стабильным и обладает высоким индивидуальным классом.

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Луческу четко распределяет центральных полузащитников по обязательствах. Один должен работать на оборону, компенсировать подключения фланговых защитников и высокую линию защиты, в оборонительных действиях. В одно время основным опорником в "Шахтере" был Томаш Хюбшман, который приходил в команде, как центрбэк. Другой центерхав является ключевым игроком команды и должен вести игру. То есть, начинать атаки, переводить игру с обороны в атаку.

Если еще как-то можно будет сделать "разрушителя" с Шепелева или Сидорчука, то с "креативным" опорником действительно проблемы. В системе команды не имеет быстрым игрокам, с умением хорошо работать с мячом и вести игру команды.

Форвард. В системе "Динамо" хватает количественно нападающих, а вот их качество вызывает определенные сомнения. Никого из динамовских форвардов нельзя назвать успешным нападающим.

Главным критерием в построениях игры Луческу для нападающего является умение завершить атаки. Форвард должен завершать все потуги середины поля и быть неким острием атаки. Здесь больше всего соответствующий является испанец Фран Соль, но за последние полтора года он потерял всю уверенность в себе. Солю уже 28 лет. Менять его, совершенствовать уже будет трудно. Луческу больше любит работать с молодыми игроками.

Главным критерием в построениях игры Луческу для нападающего является умение завершить атаки.

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Побеждает та команда, которая забивает голы. "Динамо" без качественного форварда просто не обойтись. Это один из залогов успеха команды.

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