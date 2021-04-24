Стало известно, сколько хочет получить "Аталанта" за Малиновского

Итальянская "Аталанта" хочет получить за лидера сборной Украины 27-летнего Руслана Малиновского не менее €25 млн.

В услугах украинца заинтересован "Интер", который планирует усиление собственного состава на следующий сезон, сообщает Сalciomercato.

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"Бергамаски" не собираются легко отпускать Малиновского. Наставник команды Джан-Пьеро Гасперини высоко ценит украинца, которого удалось приобрести в жесткой борьбе с "Ромой". Два года назад "Аталанта" заплатили "Генку" €13.6 млн однако сейчас ценник Руслана значительно больше - €25 млн. Именно на эту сумму следует ориентироваться "Интера".

Руслан Малиновский выступает в Серии А с лета 2019 года. До этого выступал за "Гент", "Зарю", "Севастополь" и "Шахтёр".

В текущем сезоне украинец провел 36 матчей в текущем сезоне, отличился 6 голами и 8 ассистами. После 32 туров Серии А "Аталанта" занимает третье место, а "Интер" уверенно лидирует.