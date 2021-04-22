Гол Малиновского не помог "Аталанте" выйти на второе место

Руслан Малиновский выступает за "Аталанту" с 2019 года. Фото: REUTERS

В матче 32-го тура чемпионата Италии "Рома" и "Аталанта" разошлись миром -1:1. Что нужно знать об игре в Риме?

"Аталанта" имела преимущество. "Бергамаски" владели полным территориальным и игровым преимуществом. Имели все возможности еще в первом тайме закрывать вопрос победителя, но реализация моментов подвела.

"Рома" не справлялась с прессингом соперника. "Аталанта" просто "задушила" соперника своим прессингом. Опорная зона "Ромы" не работала. У хозяев не было сочетание обороны и атаки.

Руслан Малиновский был один из лучших в матче. Игрок сборной Украины забил гол своей команды, много работал с мячом, отдавал пасы.

"Аталанта" сама себе создала проблемы

Ошибка Гасперини стала ключевой. Наставник "Аталанты" в начале второго тайма за победного счета снял с игры футболистов которые вели игру команды - Йосипа Иличича и Малиновского. После этого игра гостей развалилось.

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Удаление решило судьбу матча. В середине второго тайма Робин Госенс получил удаление за две желтых карточки. После этого "Рома" смогла перехватить инициативу и сравнять счет. Команда Паулу Фонсеки имела шансы даже вырвать победу. В самом конце игры составы команд сравнялись.

Генрих Мхитярян был лидером "Ромы". Бывший игрок "Шахтера" вел за собой игроков "Ромы" даже в моменты, когда у команды не все получалось.

"Аталанта" сама создала себе проблема. Гости упустили победу из-за собственного расточительства и не обязательных ошибок.



"Интер" остается лидером Серии А. Команда Антони Конте набрала 76 очков. "Аталанта" упустила шанс обойти "Милан" и выйти на второе место. Расстояние между командами только одно очков. В следующем туре 25 апреля "Аталанта" сыграет против "Болоньи".